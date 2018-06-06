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С космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель с кораблем «Союз МС-09»

15:27, 06.06.2018
С космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель с кораблем «Союз МС-09»
Фото: kremlin.ru

С космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09».

Пилотируемый корабль с тремя членами экипажа вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к Международной космической станции (МКС). На борту находятся космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст, сообщили в Роскосмосе.

Стыковка корабля со станцией запланирована на 8 июня 2018 года в 16.07 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в 2018 году с космодрома «Байконур» в последний раз к МКС запустят четыре экипажа. С 2019 года количество запусков сократится до двух пилотируемых кораблей и двух грузовых.

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