МВД по РТ: швея из Казани размещала объявления в соцсетях об изготовлении волка Забиваки

Сотрудники полиции установили, что швея из Казани, обвиняемая в незаконном использовании чужого товарного знака — волка Забиваки, размещала объявления о продаже кукол в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что стоимость одного такого костюма составляла 25

тысяч рублей.

Затем в помещении, оборудованном под швейных цех, задержали 49-летнюю женщину, которая продала три куклы на общую сумму 70 тысяч рублей. Также был задержан подельник подозреваемой, который оказывал ей помощь в изготовлении кукол волка Забиваки.

В результате осмотра сотрудники полиции обнаружили пять швейных станков и один шерфовальный станок и изъяли фотографии с изображением волка Забиваки.

По словам швеи Ирины Зингаровой, заказчик кукол, который оказался сотрудником полиции, настоял, чтобы они были максимально похожи на волка Забиваку и имели логотип ФИФА. При этом он сообщил женщине, что работает в рекламной фирме. Подробнее — в материале «Реального времени».