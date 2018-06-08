Капитан сборной России Кобзарь: «Взаимодействие с партнерами становится лучше»

Капитан сборной России Игорь Кобзарь в преддверии уфимского тура волейбольной Лиги наций — 2018 рассказал о сыгранности с партнерами:

— Еще одна сложность в том, что приходится играть три матча подряд, к чему наши игроки не привыкли в своем чемпионате. Взаимодействие становится лучше с каждой игрой. Идеального можно добиваться и год, и два, поэтому хорошо, когда играешь с одноклубниками. Если взять Карпухова, например, то с ним связи налажены. На первом этапе не было должного взаимопонимания, образовалась проблема с диагональным. На втором старались это исправить.

Спасибо партнерам по команде, они помогли мне справиться с этой нагрузкой. Константин Бакун, Егор Клюка, Дмитрий Мусэрский пытаются исправить любую мою передачу и добиться максимального результата, — передает слова связующего сборной корреспондент «Реального времени».