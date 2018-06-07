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Ни один банк в России не соответствует требованиям по кибербезопасности – Центробанк

23:05, 07.06.2018
Ни один банк в России не соответствует требованиям по кибербезопасности – Центробанк
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

В Банке России заявили, что ни один российский банк не соответствует в полной мере требованиям кибербезопасности, установленным регулятором.

«Мы на сегодняшний день пока не видели ни одной кредитной организации, которая бы полностью всем нашим требованиям соответствовала», — цитирует «РИА Новости» и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева.

При этом Сычев отметил, что банки проходят достаточно серьезные проверки кибербезопасности, которые показывают, что «не все хорошо, есть замечания, но эти замечания не носят критического характера».

«Но это понятно: идеал достижим, но где-то в светлом будущем», — добавил он.

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