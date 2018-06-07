Правительство выбрало основной вариант повышения пенсионного возраста

Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня.



За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин, передает РБК со ссылкой на источники. При этом пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60» (мужчины/женщины).

Отмечается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, будут сохранены.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила постепенно повышать пенсионный возраст в течение 10 лет.