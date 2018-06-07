ФК «Оренбург» определился с соперниками на первом австрийском сборе

Определились соперники ФК «Оренбург» в контрольных матчах на первом предсезонном сборе в Штегерсбахе (Австрия), сообщает пресс-служба оренбуржцев. Одной из команд станет местный коллектив.

22 июня. «Оренбург» — «Адмира Ваккер Медлинг» (Медлинг, Австрия)

25 июня. «Оренбург» — «Вардар» (Скопье, Македония)

28 июня. «Оренбург» — «Гонвед» (Будапешт, Венгрия)

Второй сбор пройдет 4—18 июля там же в Австрии. После двух австрийских сборов команда вернется в Оренбург и продолжит подготовку к чемпионату России на своей базе в Самородово.