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ФК «Оренбург» определился с соперниками на первом австрийском сборе

20:50, 07.06.2018

Определились соперники ФК «Оренбург» в контрольных матчах на первом предсезонном сборе в Штегерсбахе (Австрия), сообщает пресс-служба оренбуржцев. Одной из команд станет местный коллектив.

  • 22 июня. «Оренбург» — «Адмира Ваккер Медлинг» (Медлинг, Австрия)
  • 25 июня. «Оренбург» — «Вардар» (Скопье, Македония)
  • 28 июня. «Оренбург» — «Гонвед» (Будапешт, Венгрия)
Первый сбор ФК «Оренбург» пройдет с 16 по 29 июня.

Второй сбор пройдет 4—18 июля там же в Австрии. После двух австрийских сборов команда вернется в Оренбург и продолжит подготовку к чемпионату России на своей базе в Самородово.

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