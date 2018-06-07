Власти Ижевска запретят остановку на улице Двенадцатой
Власти Ижевска установят на улице Двенадцатой знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».
Они появятся напротив дома №33 по улице Телегина, говорится в сообщении горадминистрации.
Напомним, что в марте власти Ижевска решили убрать пешеходный переход на улице Клубной. Кроме того, на улицах Механизаторской и Новоажимова будет установлен знак «Стоянка запрещена».ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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