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Власти Ижевска запретят остановку на улице Двенадцатой

19:19, 07.06.2018
Власти Ижевска запретят остановку на улице Двенадцатой
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Ижевска установят на улице Двенадцатой знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена».

Они появятся напротив дома №33 по улице Телегина, говорится в сообщении горадминистрации.

Напомним, что в марте власти Ижевска решили убрать пешеходный переход на улице Клубной. Кроме того, на улицах Механизаторской и Новоажимова будет установлен знак «Стоянка запрещена».

ОбществоИнфраструктура Удмуртия
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