Власти Нижнего Новгорода добились увольнения главы администрации Канавинского района

Администрация Нижнего Новгорода сообщила об отставке главы администрации Канавинского района Дмитрия Шурова. Сам чиновник не намерен добиваться восстановления в должности в третий раз.

Полномочия Шурова прекращены с 6 июня, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего.

Бывший глава района заявил, что увольнение произошло по «обоюдному согласию».

«Все в рабочем порядке. Я увольняюсь в связи с переходом на новую работу», — приводит слова бывшего чиновника НИА «Нижний Новгород».

В 2015 году Шуров был арестован по подозрению в мошенничестве. В связи с этим его отстранили от должности. Однако в 2017 году после прекращения уголовного дела он добился восстановления на посту. Тем не менее чуть позже дело возобновили, и глава администрации Канавинского района вновь был отстранен. Но и в этот раз ему удалось вернуться на должность.