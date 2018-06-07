В Перми в июне начнется суд над экс-директором пенсионного фонда «Стратегия»

Суд над бывшим директором пенсионного фонда «Стратегия» начнется 19 июня в Перми.

На скамье подсудимых предстанет генеральный директор организации Петр Пьянков, который обвиняется в присвоении и растрате порядка 220 млн рублей. Также вместе с ним будут судить и его подельника Дмитрия Щукина.

Напомним, экс-глава «Стратегии» Петр Пьянков, по версии следствия, занимая должность генерального директора негосударственного пенсионного фонда, присвоил и растратил принадлежащие организации ценные бумаги, в результате чего причинил фонду ущерб в особо крупном размере.

Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия» в марте 2016 года. На тот момент клиентами фонда были почти 80 тысяч человек, большая часть из которых — пенсионеры. Приблизительные накопления граждан в фонде составляли около 2,6 млрд рублей.