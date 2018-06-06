В Казани арестовали «гурмана» за неоплаченные счета в ресторанах

В Казани арестовали 31-летнего мужчину на 15 суток за неоплаченные счета в заведениях общепита. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

Мужчина неоднократно покидал заведения общепита, не расплатившись за счет. За это он каждый раз привлекался к административной ответственности по ст. 7.27.1 КоАП РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

В итоге с 2017 года у него набралось свыше 30 неоплаченных штрафов на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Судебные приставы разыскали «гурмана» и составили в отношении него 6 протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Затем он был доставлен в суд.



Решением мирового судьи Приволжского района Казани нарушителю назначен административный арест на 15 суток.

