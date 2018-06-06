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Власти Удмуртии решили не продавать ООО «Удмуртохота»

11:09, 06.06.2018
Власти Удмуртии решили не продавать ООО «Удмуртохота»
Фото: pixabay.com

Правительство Удмуртии исключило из плана приватизации на 2018 год ООО «Удмуртохота». Власти решили сделать ставку на обновление предприятия.

С 1 июня новым директором общества стал бывший охотовед Удмуртского республиканского союза обществ охотников и рыболовов Сергей Чайкин, пишет «Коммерсант».

Он рассказал, что компанию оценили в 2,5 млн рублей. Власти рассчитывают построить современные охотничьи базы и расширить охотохозяйства.

«Сейчас есть перспективный план развития. «Удмуртохота» продаваться не будет. Она будет работать», — приводит издание слова нового директора.

Бывший глава общества Сергей Рыков объяснил отказ властей от приватизации общества его прибыльностью и социальным эффектом. По словам экс-руководителя «Удмуртохоты» каждый десятый охотник в республике пользуется услугами предприятия.

ОбществоВластьБизнес Удмуртия
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