В Госдуме предложили штрафовать на 200 тысяч рублей владельцев такси за передачу заказов нелегалам

Депутаты Госдумы предлагают штрафовать юрлиц-владельцев такси в размере до 200 тыс. рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки. При повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рублей.



Появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора, сформировало новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру, передает «Прайм» со ссылкой на документ. Отмечается, что лизинговые компании с функцией агрегатора получают на свое имя разрешения на деятельность такси на принадлежащие им транспортные средства.

«Впоследствии автомобили вместе с разрешениями передаются в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя», — поясняется в документе.