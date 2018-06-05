«Анимация» и «Братья Грим» выступят на фестивале «Волга-Волга» в Казани
В Казани на III открытом музыкальном фестивале «Волга-Волга» выступят «Анимация», «Братья Грим», ВИА «Волга-Волга».
Фестиваль пройдет 28 июня в столице Татарстана. Также на сцену выйдут молодые рок-группы Татарстана и Поволжья, говорится на сайте мэрии Казани.
По другой традиции днем на одной из футбольных площадок города пройдет дружеский футбольный матч, в котором встретятся музыканты, кавээнщики, иностранные студенты.
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