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«Анимация» и «Братья Грим» выступят на фестивале «Волга-Волга» в Казани

16:49, 05.06.2018
«Анимация» и «Братья Грим» выступят на фестивале «Волга-Волга» в Казани
Фото: скриншот видео youtube.com

В Казани на III открытом музыкальном фестивале «Волга-Волга» выступят «Анимация», «Братья Грим», ВИА «Волга-Волга».

Фестиваль пройдет 28 июня в столице Татарстана. Также на сцену выйдут молодые рок-группы Татарстана и Поволжья, говорится на сайте мэрии Казани.

По другой традиции днем на одной из футбольных площадок города пройдет дружеский футбольный матч, в котором встретятся музыканты, кавээнщики, иностранные студенты.

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