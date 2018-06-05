Гендиректор ФК «Уфа»: власти Башкирии не подали заявку на ЧМ-2018 поскольку считали, что в республике не должно быть футбола

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал в интервью «Реальному времени» почему столица Башкирии не принимает игры чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, власти РБ негативно относились к футболу и не подавали заявки на проведение игр ЧМ-2018 в Уфе.

«Они реально считали, что футбола в Башкирии быть не должно. Прямо вот так: не должно быть. Вот и все», — сказал Газизов.

Он отметил, что приход Хамитова изменил положение футбола в республике. Однако время было уже упущено. В Уфе создана тренировочная база, но она осталась запасной, поскольку находится далеко от мест проведения матчей.

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