Путин рассказал, какие политики нужны России

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу, говоря об оппозиционере Алексее Навальном, заявил, что стране нужны политики с позитивной повесткой дня.

«России нужны люди с позитивной программой. Те, кто не просто раздувает проблемы», — рассказал Путин в эфире ORF.

По его словам, в России «довольно зрелые» избиратели, которые не только смотрят на привлекательные политические лозунги, но и на то, как решать проблемы.

«Если кто-то получает определенный процент в избирателе, то он становится тем, с кем правительство должно говорить и вести переговоры. Но если одна или другая политическая сила достигает лишь нескольких процентных пунктов или даже нескольких сотых процента, в чем смысл? Что мы должны делать с такими клоунами?», — добавил президент.

Ранее Путин в интервью рассказал, что не видит условий, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины.