Facebook уличили в передаче пользовательских данных производителям смартфонов

Компания Facebook Inc за последние 10 лет заключила соглашения с как минимум 60 компаниями о предоставлении доступа к персональным данным пользователей соцсети.



Среди этих компаний: Apple, Samsung, Microsoft, Amazon, BlackBerry и другие, пишет The New York Times. Данные пользователей давали производителям возможность предлагать популярные функции в Facebook, такие как обмен сообщениями, кнопки для проставления лайков и адресные книги. Кроме того, компании получили доступ к данным друзей пользователей.

«Вы можете подумать, что Facebook или производители устройств заслуживают доверия. Но проблема в том, что устройства собирают все больше данных, доступ к которым могут получить установленные приложения, и это создает серьезные риски для тайны частной жизни и безопасности», — заявил сотрудник Калифорнийского университета Серж Эгельман, занимающийся проблемами безопасности мобильных приложений.

Отмечается, что большинство партнерских соглашений компании продолжают действовать в настоящее время.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных более 3 миллионов пользователей Facebook.