Жители Чебоксар записали обращение к Путину для защиты сквера от застройки

Жители Чебоксар записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить ситуацию с активной точечной застройкой в городе. На улице Ахазова многоквартирный дом может быть построен на месте сквера, на благоустройство которого местная администрация собирала деньги в прошлом году.

Участок, на котором расположен сквер, арендует компания «Стромон-Китр», а субарендатором является «Алза», пишет «Правда ПФО». Горадминистрация в одностороннем порядке постаралась расторгнуть контракт, однако арбитражный суд встал на сторону компаний.

Директор «Стромона» Юрий Ковалев заявил журналистам, что землю у него пытаются отнять чиновники. При этом он подчеркнул, что в сквере собираются только «наркоманы и пьяницы».

Издание отмечает, что ситуация носит системный характер.