Жители Чебоксар записали обращение к Путину для защиты сквера от застройки
Жители Чебоксар записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить ситуацию с активной точечной застройкой в городе. На улице Ахазова многоквартирный дом может быть построен на месте сквера, на благоустройство которого местная администрация собирала деньги в прошлом году.
Участок, на котором расположен сквер, арендует компания «Стромон-Китр», а субарендатором является «Алза», пишет «Правда ПФО». Горадминистрация в одностороннем порядке постаралась расторгнуть контракт, однако арбитражный суд встал на сторону компаний.
Директор «Стромона» Юрий Ковалев заявил журналистам, что землю у него пытаются отнять чиновники. При этом он подчеркнул, что в сквере собираются только «наркоманы и пьяницы».
Издание отмечает, что ситуация носит системный характер.Недвижимость
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