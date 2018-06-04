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Промышленность

«ЛУКОЙЛ» нарастит производство бензина в Нижнем Новгороде

14:25, 04.06.2018

Компания «ЛУКОЙЛ» планирует увеличить производство бензина в Нижнем Новгороде. Для этого на местном нефтеперерабатывающем заводе будет построена установка изомеризации Penex.

Это позволит удвоить процесс изомеризации до 800 тысяч тонн в год, передает «ФедералПресс». Увеличение процесса приведет к росту объема выпускаемого бензина.

Запуск установки должен произойти уже в 2021 году.

«ЛУКОЙЛ» уже объявил тендер на проектно-изыскательские работы и поставку оборудования.

ПромышленностьНефтехимияНефть
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