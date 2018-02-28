«Осторожно, зебра»: в Казани будут фиксировать выезд на автобусные полосы и пешеходные переходы

Владимир Швецов, генерал ГИБДД, считает, что российскому автолюбителю всегда нужна «дубинка»

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время Казань примет на пилотное тестирование обновленный программный комплекс по распознаванию «лица» движущегося автотранспорта, который неизбежно приведет к повальным штрафам за запрещенный выезд на специальные автобусные полосы по всему городу. Об этом на открывшейся вчера выставке Международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan рассказал «Реальному времени» гендиректор питерской компании «Симикон» Илья Барских. Более того, для фиксации нарушений при проезде через пешеходный переход в пробном режиме начнут испытывать другую новинку комплекс «СКАТ-ПП» от питерской компании «Ольвия». Глава ФАР Рамиль Хайруллин от имени водителей попросил ГИБДД об этом — поменьше бы ошибок при рассылке штрафов.

Круглосуточный автоматический дозор

С какой скоростью «умнеют» российские дороги, вчера продемонстрировали ведущие отечественные разработчики интеллектуальных транспортных систем, приехавшие на традиционную международную конференцию ITS Forum-Kazan. Как обычно, этот форум проходит в столице один раз в 2 года, собирая экспертов в области безопасности жизни в широком смысле этого слова.

Правда, в этом году повестка форума полностью посвящена внедрению интеллектуально-транспортных систем в городах — инфраструктуры, без которой невозможен не только допуск беспилотного транспорта на российские дороги, но и функционирование разрастающихся от урбанизации городов. Главными гостями форума стали эксперты авторитетной европейской ассоциации «Ertico ITS Europe», представители Volvo, КАМАЗа, Ростеха, ФГУП «НАМИ». В павильоне «Корстона» свои выставочные экспозиции развернули около 30 российских компаний, но наиболее посещаемыми, разумеется, оказались стенды поставщиков видеокамер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Питерская компания «Симикон», которая оснастила наверняка половину Казани первыми радарными комплексами «КРИС» и сменившими их «Кордонами», которые распознают номерные знаки автомобилей-нарушителей, продвинулась дальше. И теперь «видит их в лицо». Вчера на стенде можно было увидеть онлайн-трансляцию с магистралей северной столицы, где отдельными кадрами фиксировался капот нарушителей. «Автодория» показала аппаратно-программный комплекс «Дозор», который позволяет в режиме реального времени выявлять автомобили, находящиеся в розыске, с просроченными полисами ОСАГО, а также владельцы которых лишены водительских прав или имеют долги по штрафам.

В павильоне «Корстона» свои выставочные экспозиции развернули около 30 российских компаний. Фото tatarstan.ru



Без инспектора ГИБДД не обойтись

Одним словом, нельзя было не заметить, что многие их тех, кто готовит интеллектуальную «начинку» для дорог, заряжены на тотальный контроль за соблюдением правил дорожного движения. Как заметил в кулуарах форума первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности ДД МВД РФ Владимир Швецов, российскому автолюбителю всегда будет нужна «дубинка». Тем самым он ясно дал понять, что водители «умнеют» позже, чем дороги, этим и пользуются в ГИБДД.

Но при всем боевом оснащении без рядового инспектора ГИБДД на трассе не обойтись. Остановить на дороге опасного водителя исключительно техническими средствами контроля невозможно — на трассе всегда должен быть инспектор ГИБДД с полосатым жезлом, заявил Швецов во время общения с журналистами. «Пока человек находится за рулем, инспектор останется на дороге, — сказал он. — Ему нужно проверить, в каком состоянии едет водителя, трезв ли он, каково техническое состояние его автомобиля, и разрулить дорожные ситуации на дороге. Так что без инспекторов ГИБДД не обойтись», — резюмировал он, несмотря на грозное великолепие всевозможных видеокамер наблюдений, предназначенных для мониторинга движения на дорогах.

Любопытно, что с ним полностью согласился почтенный европейский гость, генеральный директор «Эртико ИТС» Якоб Бангсгаард, повторив буквально слово в слово мысли ГИБДД о пользе тотального контроля на дорогах. «Человек-контролер на дороге необходим, потому что за рулем водитель может допускать определенные отклонения от требований. Практика показывает, что человеческий фактор является одной из основных причин аварийности, и над этим, конечно, надо работать с помощью установления камер и других инструментов контроля», — полагает он. Говоря о выставке достижений, он отметил, что в области внедрения ИТС в России наметился прогресс. В качестве перспективного направления он выделил сотрудничество с Минсвязи РТ в сфере разработки системы электронного голосового вызова из автомобиля в случае аварии. По его словам, сейчас каждый автомобиль, поступающий на рынок Евросоюза, оснащен обязательной системой спасения жизни.

Болевой точкой остаются нерегулируемые пешеходные перекрестки, констатировал Владимир Швецов. Фото tatarstan.ru



ГИБДД РФ настроена на расширение охвата дорог системами фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Во время пленарного заседания Владимир Швецов сообщил, что благодаря внедрению современных технологий удалось снизить количество аварий на 4%, количество погибших — на 6,5%, а раненых — на 3%. «Система фотовидеофиксации развивается особенно хорошо в превышении скоростного режима. Как только она стала развиваться, сразу же стало происходит снижение аварийности. Это понятно, что водителям не хочется все время платить штрафы. Это приучает к тому, что скорость движения становится более-менее удобной и снижается аварийность по причине превышения скорости», — рассказал он позже журналистам.

Болевой точкой остается нерегулируемые пешеходные перекрестки, где все чаще сбивают пешеходов, обозначил Владимир Швецов. Но статистику не привел.

Казань устроит фейс-контроль для автолюбителей

Как стало известно «Реальному времени», Казань может стать одним из 11 городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу-2018, где будут внедрены новые разработки для безопасного движения. Как рассказал гендиректор «Симикона» Илья Барских, в ближайшие два месяца питерская компания передаст для пилотного тестирования комплекс контроля за выездом на специальные автобусные полосы движения.

Сейчас в Казани работают устаревшие камеры, да и в небольшом количестве. Новая программа позволит охватить основные магистрали Казани. «Сегодня наша аппаратура последней модификации помогает различать транспортные средства по трем видам в режиме онлайн: легковые, грузовые и автобусы, — рассказал Барских. — Способность приборов автоматически распознавать «лицо» машины очень важна, потому что у легкого и грузового транспорта различные разрешенные скоростные режимы, у грузовиков есть места, которые запрещены для подъезда, им нельзя ездить по второй полосе, а по первой можно. Раньше система «видела» только номерной знак автомобиля, который потом пробивался по базе данных ГИБДД, после чего обнаруживался тип автомобиля. А здесь сразу моментально. Это важно для контроля за движением на автобусной полосе. Когда мы смотрим на эту полосу, то сразу видим, автобус едет или кто-другой. Даже не сомневайтесь, будем устанавливать в Казани. Пилотный проект будет через пару месяцев: у нас достаточно много приборов в Казани, мы можем обновить программное обеспечение, чтобы запустить новую функцию», — уверен он.

Остановить на дороге опасного водителя исключительно техническими средствами контроля невозможно — на трассе всегда должен быть инспектор ГИБДД с полосатым жезлом, считает Владимир Швецов. Фото Максима Платонова



Примерно к этому времени другой питерский разработчик, компания «Ольвия», намерен передать Казани для пробной эксплуатации комплекс фиксации нарушений на нерегулируемых пешеходных перекрестках под названием «СКАТ-ПП». По словам руководителя группы технического сопровождения Максима Галушкина, новый комплекс фиксирует непредоставление пешеходу преимущества в переходе, за что можно поплатиться штрафом. С другой стороны, исключается необходимость установки светофора и «лежачего полицейского», чтобы не снижать скорость на дороге.



Очевидно, что тестовая эксплуатация поможет заказчикам из ГИБДД РТ определиться, стоит ли их закупать. По информации «Реального времени», официально тендеры пока не объявлены.

Глава ФАР Рамиль Хайруллин объясняет всплеск интереса ГИБДД к новым закупкам предстоящим обеспечением безопасности на чемпионате мира по футболу-2018: «На днях вышло постановление Медведева о финансировании, видимо, начали отбирать. Согласно ему, именно по автобусным полосам движения будут перевозиться футбольные команды. Но в Казани небольшое количество камер для мониторинга за движением. К примеру, абсолютно не контролируются автобусные полосы на Миллениуме», — отмечает он. Штраф за запрещенный выезд сейчас составляет 1,5 тыс. рублей. «Главное, чтобы новые разработки работали четко и без сбоев, чтобы не приходилось водителям оспаривать их. А пока, к сожалению, ошибок предостаточно», — резюмировал Хайруллин.