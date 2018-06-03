Экипаж МКС вернулся на Землю

В Казахстане приземлилась спускаемая капсула корабля «Союз МС-07» с тремя членами экипажа МКС.



В Центре управления полетами отметили, что российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи чувствуют себя хорошо. Их эвакуировали из спускаемой капсулы, передает «РИА Новости».

Отмечается, что Шкаплеров доставил на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18. Его привез на станцию другой российский космонавт Олег Артемьев. Мяч будут использовать во время первой игры чемпионата.

Ранее сообщалось, что космонавты провели на станции 168 дней.