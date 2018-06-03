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Кубок ЧМ-2018 доставили в Москву

14:51, 03.06.2018
Кубок ЧМ-2018 доставили в Москву
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Кубок чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, доставили в Москву.

В церемонии открытия завершения мирового тура трофея на Манежной площади приняли участие мэр столицы Сергей Собянин, делегаты Международной федерации футбола, а также немецкий футболист Лотар Маттеус и другие, передает «Газета.ру».

Далее он отправится в международный аэропорт Шереметьево — в новый терминал В, специально построенный к мировому первенству, где с ним смогут сфотографироваться все желающие.

Кубок прибыл в Россию 1 мая. После этого он путешествовал по городам-участникам ЧМ-2018.

СпортФутбол
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