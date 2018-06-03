Кадыров пожелал народу Татарстана добра, мира и благополучия
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пожелал народу Татарстана добра, мира и благополучия.
«Россия сильна своими регионами! Среди республик и областей, являющихся крепкой опорой и фундаментом нашей страны, достойное место занимает Республика Татарстан. В этом большая заслуга дорогого старшего БРАТА, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова», — написал Кадыров.
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