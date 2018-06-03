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Кадыров пожелал народу Татарстана добра, мира и благополучия

11:28, 03.06.2018
Кадыров пожелал народу Татарстана добра, мира и благополучия
Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пожелал народу Татарстана добра, мира и благополучия.

«Россия сильна своими регионами! Среди республик и областей, являющихся крепкой опорой и фундаментом нашей страны, достойное место занимает Республика Татарстан. В этом большая заслуга дорогого старшего БРАТА, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова», — написал Кадыров.


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