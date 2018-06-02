Пассажиров «Саратовских авиалиний» перевезут девять авиакомпаний

Еще четыре авиакомпании присоединились к перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний». Среди них «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «НордСтар» и «Турухан».



«В настоящее время АО „Саратовские авиалинии“ заключены соглашения о передаче своих пассажиров по FIM-манифестам с 9 авиакомпаниями: „Аэрофлот“, „Сибирь“, „Ютэйр“, „Уральские авиалинии“, „Якутия“, „Нордстар“, „Руслайн“, „ЮВТ АЭРО“ и „Турухан“, — сообщает Минранс РФ.

Ранее „Аэрофлот“, S7, „Якутия“, „Руслайн“ и „Ювт Аэро“ заявили, что займутся перевозкой пассажиров „Саратовских авиалиний“.

Напомним, АО «Саратовские авиалинии» объявило об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта.