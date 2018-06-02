В Нижнем Новгороде «Единая Россия» заменила секретарей пяти районных отделений

«Единая Россия» сменила секретарей в пяти районах Нижнего Новгорода. Решения были приняты конференциями местных отделений.

Отделение Московского района возглавила Ольга Никитина, передает АПН «Нижний Новгород». Она является координатором партийного проекта «Единая страна – доступная среда».

Никитина сменила на этом посту Станислава Прокоповича, который в свою очередь стал секретарем отделения Канавинского района.

В Ленинском районе пришел депутат городской думы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников.

В Приокском районе секретарем стал врио гендиректора ОАО «НПП «Салют» Александр Бушуев, в Нижегородском — и.о. главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев