В Нижнем Новгороде «Единая Россия» заменила секретарей пяти районных отделений
«Единая Россия» сменила секретарей в пяти районах Нижнего Новгорода. Решения были приняты конференциями местных отделений.
Отделение Московского района возглавила Ольга Никитина, передает АПН «Нижний Новгород». Она является координатором партийного проекта «Единая страна – доступная среда».
Никитина сменила на этом посту Станислава Прокоповича, который в свою очередь стал секретарем отделения Канавинского района.
В Ленинском районе пришел депутат городской думы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников.
В Приокском районе секретарем стал врио гендиректора ОАО «НПП «Салют» Александр Бушуев, в Нижегородском — и.о. главы администрации Нижегородского района Алексей МочкаевОбществоВласть
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