Эстонская компания обвинила Павла Дурова в плагиате

Эстонская фирма Cryptocean обвиняет основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в плагиате и использовании технологий фирмы при создании блокчейн-сервиса по идентификации пользователей.

Заявление эстонской компании зарегистрировал Замоскворецкий суд Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда Эмилию Хиль.

«Истец указывает, что представитель ответчика находился на закрытой демонстрации. В мае же Дуров анонсировал разработку криптопаспорта, копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта, разработанного Cryptocean и представленного на закрытой демонстрации, неправомерно указав в качестве автора продукта «команду Telegram», — уточнили в суде.



Компания просит признать ее авторские права на используемую технологию и запретить компании Дурова ее использование. Отмечается, что речь идет о блокчейн-проекте Telegram Open Network (TON).



Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начала блокировку Telegram, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.

