Лоукостер «Победа» вновь возвращается в Киров

Правительство Кировской области и авиакомпания «Победа» договорились об условиях возобновления полетов в регионе.

Как рассказал губернатор области Игорь Васильев, в ближайшее время откроются первые рейсы лоукостера.

«Мы сейчас находимся в активной стадии переговоров. По «Победе» они уже завершились, и в ближайшее время, я надеюсь, соглашение мы с ними подпишем. Они об этом объявят, старт продаж билетов вот-вот начнется. По «Аэрофлоту» мы пытаемся найти совместное решение проблемы», — цитирует слова Васильева бизнес-портал «Навигатор».

Напомним, авиакомпания «Победа» завершила работу с кировским аэропортом «Победилово» в январе 2017 года. Причиной явилось окончание срока соглашения о сотрудничестве и отказ аэропорта предоставлять скидки. На днях губернатор Кировской области уже высказывался, что хочет вернуть «Победу» в регион.