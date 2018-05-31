Губернатор Кировской области хочет вернуть «Победу» в регион

Правительство Кировской области приступило к переговорам о сотрудничестве с крупными авиаперевозчиками России.

По словам главы региона Игоря Васильева, выступившего перед депутатами Заксобрания в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности облправительства за 2017 год, экономическое положение кировского аэропорта «Победилово» не самое лучшее, но решаемое. Также идет работа по привлечению новых авиаперевозчиков

«Переговоры идут с компаниями Utair, «Сибирь», «Аэрофлот», «Северный ветер», «Победа». Расширение маршрутной сети в ближайшее время будет способствовать укреплению финансового состояния нашей воздушной гавани», — цитирует Васильева издание «Бизнес-новости в Кирове».

Напомним, на сегодня маршрутная сеть аэропорта составляет 10 направлений. В январе 2017 года работу с кировским аэропортом завершила авиакомпания «Победа». Причиной явилось окончание срока соглашения о сотрудничестве и отказ аэропорта предоставлять скидки.