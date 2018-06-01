Ким Чен Ын предложил встретиться с Путиным в этом году

Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу на высшем уровне между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.



Северокорейское агентство ЦТАК приводит слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях и «обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений».

По мнению северокорейского лидера, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран. Также глава КНДР выразил надежду на разрешение противоречий с США и подчеркнул стремление Пхеньяна к безъядерному статусу всего Корейского полуострова.

Накануне в Пхеньяне Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким образом, Лавров стал первым россиянином, встретившимся с лидером Северной Кореи.