Налоговая банкротит «Камбарский машзавод» за долг в 30 миллионов рублей
Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Удмуртии потребовало банкротства «Камбарского машзавода» через арбитраж. Долг предприятия составил 30,6 млн рублей.
Заявление о признании должника банкротом подано 29 мая, судебное заседание пока не назначено, следует из материалов Арбитражного суда УР.
ООО «Камбарский машиностроительный завод» специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для дорог узкой колеи. Предприятие принадлежит Василию Еремееву.Промышленность Удмуртия
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