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Налоговая банкротит «Камбарский машзавод» за долг в 30 миллионов рублей

17:21, 31.05.2018
Налоговая банкротит «Камбарский машзавод» за долг в 30 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Удмуртии потребовало банкротства «Камбарского машзавода» через арбитраж. Долг предприятия составил 30,6 млн рублей.

Заявление о признании должника банкротом подано 29 мая, судебное заседание пока не назначено, следует из материалов Арбитражного суда УР.

ООО «Камбарский машиностроительный завод» специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для дорог узкой колеи. Предприятие принадлежит Василию Еремееву.

Промышленность Удмуртия
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