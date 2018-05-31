ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты перед ЧМ-2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила завышения цен на авиабилеты в города, принимающие матчи ЧМ-2018.

«Факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции», — говорится в сообщении на сайте службы.

Накануне общероссийское объединение пассажиров пожаловалось на резкий рост цен на авиабилеты в дни ЧМ-2018. По их словам, средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза.