Новости общества

12:18 МСК
Новости раздела
Общество

ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты перед ЧМ-2018

11:42, 31.05.2018
ФАС не выявила признаков завышения цен на авиабилеты перед ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила завышения цен на авиабилеты в города, принимающие матчи ЧМ-2018.

«Факта коллективного доминирования авиакомпаний ни на одном из перечисленных маршрутов не установлено. Цены на билеты формируются в условиях конкуренции», — говорится в сообщении на сайте службы.

Накануне общероссийское объединение пассажиров пожаловалось на резкий рост цен на авиабилеты в дни ЧМ-2018. По их словам, средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза.

ОбществоБизнесТранспортВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем