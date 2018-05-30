Пассажиры пожаловалось в ФАС на удорожание авиабилетов в дни ЧМ-2018

Общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу жалобу на резкий рост цен на авиабилеты в дни ЧМ-2018.

«Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза», — цитирует «РИА Новости» документ, адресованный руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

При этом в некоторые города, которые принимают матчи первенства мира по футболу, цена на авиабилет в канун дня предстоящей игры выросла в пять-шесть раз. Пассажиры просят антимонопольное ведомство проверить данную информацию.

Ранее стало известно, что во время проведения чемпионата мира по футболу, ФАС не допустит «оскорбительных для гостей тарифов» на такси.