В Татарстане рабочая группа определит границы республики

В регионах создали рабочие группы для установления границ между субъектами РФ. Границ Татарстана в реестре нет.

В рабочую группу в республике входят представители управления Росреестра, кадастровой палаты по РТ, госсовета, кабмина, аппарата президента, 11 министерств и ведомств, сообщает пресс-служба татарстанской кадастровой палаты.

Всего в России в Единый реестр внесли только 69 границ, что составляет 18,2%. До конца 2020 года планируют внести туда все границы субъектов России. Всего их 380.