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Минимальный порог покупки ОФЗ-н снизят — СМИ

07:21, 31.05.2018
Минимальный порог покупки ОФЗ-н снизят — СМИ
Фото: pixabay.com

Минимальный порог покупки «народных» облигаций (ОФЗ-н), который сейчас составляет 30 тыс. рублей, планируют понизить. Кроме того, доходность по бумагам приблизят к средним рыночным ставкам по банковским вкладам.

Также Минфин РФ может разработать меры поощрения банков, которые будут продавать облигации, передают «Известия».

Напомним, в 2017 году россияне купили в три раза больше облигаций федерального займа (ОФЗ), чем годом ранее. Таким образом, россияне одолжили государству 92,9 млрд рублей.

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