Минимальный порог покупки ОФЗ-н снизят — СМИ

Минимальный порог покупки «народных» облигаций (ОФЗ-н), который сейчас составляет 30 тыс. рублей, планируют понизить. Кроме того, доходность по бумагам приблизят к средним рыночным ставкам по банковским вкладам.

Также Минфин РФ может разработать меры поощрения банков, которые будут продавать облигации, передают «Известия».

Напомним, в 2017 году россияне купили в три раза больше облигаций федерального займа (ОФЗ), чем годом ранее. Таким образом, россияне одолжили государству 92,9 млрд рублей.