Василий Орлов назначен врио губернатора Амурской области

Президент РФ Владимир Путин сегодня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василия Орлова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ о назначении Орлова вступает в силу со дня его подписания.



На новом посту Василий Орлов сменил Александра Козлова, который был назначен министром по развитию Дальнего Востока.

Василий Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске. С 2008 по 2010 год работал заместителем мэра Благовещенска. В 2012 году замещал должность советника главы администрации Благовещенска. С августа 2012 года по май 2013 года был замминистра экономического развития области. В 2013—2015 годах работал министром экономического развития Амурской области.

С 2015 года занимал должность представителя генерального директора холдинга «Сибур» в регионе. Затем Орлов перешел в топ-менеджмент «Сибура» в Москве.