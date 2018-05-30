Новости общества

17:24 МСК
Новости раздела
Общество

Василий Орлов назначен врио губернатора Амурской области

15:49, 30.05.2018
Василий Орлов назначен врио губернатора Амурской области
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент РФ Владимир Путин сегодня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области Василия Орлова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ о назначении Орлова вступает в силу со дня его подписания.

На новом посту Василий Орлов сменил Александра Козлова, который был назначен министром по развитию Дальнего Востока.

Василий Орлов родился 14 апреля 1975 года в Благовещенске. С 2008 по 2010 год работал заместителем мэра Благовещенска. В 2012 году замещал должность советника главы администрации Благовещенска. С августа 2012 года по май 2013 года был замминистра экономического развития области. В 2013—2015 годах работал министром экономического развития Амурской области.

С 2015 года занимал должность представителя генерального директора холдинга «Сибур» в регионе. Затем Орлов перешел в топ-менеджмент «Сибура» в Москве.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем