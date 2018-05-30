Власти Пермского края хотят следить за детьми с помощью соцсетей

В Прикамье планируется создание Единой информационной системы, которая будет отслеживать все действия детей в социальных сетях. Платформа будет сформирована в течение 2018 года.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной, новая система должна будет собирать информацию о каждом ребенке из разных источников и, обобщив все данные, выявлять проблемы и представить их комплексное решение.

«Будет выстроена трехуровневая система психологической помощи семье и ребенку, что значительно повысит ее доступность», — добавила Абдуллина.

Внедрение системы должно помочь педагогам и соцработникам выявлять на ранней стадии детей с предрасположенностью к деструктивному образу жизни и вовремя оказывать им помощь, добавили в пресс-службе губернатора Пермского края.

Аукцион на создание Единой информационный системы пройдет до 1 октября 2018 года.