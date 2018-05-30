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Губернатор Ульяновской области предложил депутату Тихонову перейти в Общественную палату

12:47, 30.05.2018
Губернатор Ульяновской области предложил депутату Тихонову перейти в Общественную палату
Фото: ulgov.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая перед заксобранием региона, предложил депутату Игорю Тихонову перейти на работу в Общественную палату области.

«Прошу Игоря Викторовича подумать об изменении направления своей профессиональной деятельности и сконцентрировать свои знания, огромный опыт для решения важнейших задач в составе Общественной палаты области», — приводит его слова «Рупор73».

Напомним, нынешний глава региональной ОП Александр Чепухин после выборов в заксобрание может войти в новый состав парламента.

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