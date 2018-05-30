Блокчейн, 5G и кибербезопасность: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса журналистов

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа Vll Международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и применении их в разных сферах. В Приволжском федеральном округе победителями и призерами регионального этапа конкурса признаны:

в номинации «Печатная пресса»:

1. Олеся Бондаревская (Республика Татарстан, журнал «Татарстан», Улыбнись нам, «Гагарин»!),

2. Эльмира Кобина (Ульяновская обл., ИД «Мозаика», Ульяновский IT-рынок в глобальной экономике),

3. Ольга Туманская (Республика Татарстан, журнал «Татарстан», Медицина по Киру Булычеву);

в номинации «Радио и ТВ»:

1. Кристина Курума (Пензенская обл., «Фирма Экспресс», Пензенец создал ферму для заработка криптовалюты),

2. Инна Горина (Башкортостан, ГТРК «Башкортостан», Уникальная система позволит вылечить еще больше людей с аритмией),

3. Татьяна Коварина (Республика Татарстан, Информационный центр «Зеленый Дол», Внедрение электронных больничных в Зеленодольске);

в номинации «Интернет-СМИ»:

1. Алексей Лисовицкий (Самарская обл, «Голографика», Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности),

2. Лина Саримова (Республика Татарстан, «Реальное время», «Цифровая империя»: страх перед искусственным интеллектом, криптолихорадка и кибератаки правят миром),

3. Борис Кудряшов (Республика Татарстан, «РБК-Татарстан», От соцсетей до фитнеса: как жители республики используют смартфоны);

в номинации «Социальные медиа»:

1. Александр Харитонов (Саратовская обл., Взлом пароля Wi-Fi и способы защиты беспроводной сети),

2. Михаил Винокуров (Республика Марий Эл, Общественный транспорт в Йошкар-Оле стал «умнее»),

3. Федор Быстров (Самарская обл., Инфографика: бюджетные тарифы операторов).

От участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступило более 150 работ. Татарстан стал одним из наиболее активных регионов. Сразу пятеро республиканских журналистов стали призерами. Самыми высокими оценками в номинации «Печатная пресса» члены жюри отметили работу Олеси Бонаревской из Казани — корреспондента журнала «Татарстан».

— Высокие технологии — это наше будущее, поэтому мы стараемся освещать эту тему в каждом номере журнала. Нас читают по всему Татарстану, даже в самых отдаленных районах, поэтому мы стремимся внятно и интересно рассказывать нашей аудитории о том, что происходит в сфере информатизации и «цифры» и как это важно. В этом я вижу некую нашу миссию, – отмечает Олеся Бондаревская.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены 5 июня 2018 года в Москве. Победители отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее 2018» проводился для штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.

Цель конкурса — привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.

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