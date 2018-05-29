Глава РАН предложил выплачивать первокурсникам по 20 тысяч рублей в месяц

Глава Российской академии наук Александр Сергеев считает, что студентам первых курсов необходимо выплачивать по 20 тыс. рублей, чтобы они не отвлекались на доработку. Для этого он предложил создать специальный фонд.



«Это фонд именно поддержки студентов на первом и втором курсе, чтобы они получали минимальные [средства], которые им нужны, 20—30 тыс. рублей, чтобы они чувствовали себя нормально», — цитирует Сергеева ТАСС.



По мнению главы РАН, это позволит повысить уровень усвоения знаний в вузе и приведет к востребованности старшекурсников для науки и квалифицированных заказчиков.

Отметим, что, согласно исследованию НИУ ВШЭ, в России половина студентов совмещают учебу с работой.

