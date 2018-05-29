В Лаишево за похищения людей будут судить десять участников казанской «Банды Советского района»

Фото: МВД по РТ

Прокуратура РТ обвинила 10 человек в причастности к преступной группировке «Банды Советского района» (БСР), а также похищениям людей, вымогательству и разбою. Дело направлено в Лаишевский райсуд, сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.

До версии следствия, с начала 2000-х годов на территории Советского района Казани образовалась преступная организация под названием «БСР». В нее вошли участники шести молодежных бригад, в том числе фигуранты уголовного дела. Один из них — лидер молодежной группировки «Алтай» — Адель Шингараев стал ее руководителем, считают в Следкоме.

25 августа 2013 года участники БСР и неустановленные следствием лица на территории базы отдыха «Светлая Поляна» в поселке Боровое Матюшино похитили двох человек, решивших выйти из состава группировки. Одного удерживали в его же автомобиле Kia Rio на территории гаражных боксов по улице Зур Урам в Казани. Его избивали и требовали за освобождение 50 тысяч рублей.

Далее, как полагают следователи, мужчине обмотали руки скотчем и отвезли к дому на проспект Ямашева, где он смог вырваться и сбежать от похитителей на своем собственном автомобиле.

Второго пленника заковали в наручники и удерживали в гараже в поселке Царицыно. Его также били и требовали 50 тысяч рублей за освобождение. Однако и он смог избавиться от наручников и сбежал.

В ходе следствия вину полностью признали лишь двое обвиняемых. Сейчас они под домашним арестом. Остальные остаются за решеткой и причастность к преступлениям отрицают.

Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников преступлений выделено в отдельное производство.

В ходе обыска по месту проживания одного из фигурантов дела, который пытался скрыться через окно, изъяли наручники, травматический пистолет «Оса», два охотничьих ружья «Сайга» с патронами, а также 250 тысяч рублей и 412 долларов. У одного из его предполагаемых подельников дома также нашлись наручники и патроны к «Осе».