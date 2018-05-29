В Кирове ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения 5-этажного дома

На территории Кирова введен режим повышенной готовности в связи с возможным обрушением многоквартирного дома по улице Северо-Садовая, 6а. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы администрации города Александр Ященко.

В постановлении говорится, что в доме планируется провести капитальный ремонт, проект которого подготовят специалисты в ближайшие 10 дней. Пока департамент городского хозяйства обязан контролировать состояние здания.

Напомним, с 2009 года дом по улице Северо-Садовая, 6а начал разваливаться: несколько раз трескались стены, проседал фундамент, сыпался потолок. В 2015 году жильцы обратились в мэрию с просьбой устранить проблемы, но дом так и не признали аварийным.