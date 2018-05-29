Михаил Боярский: «Семак сможет собрать сильный, сплоченный коллектив»

Известный актер и болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что мечтает о назначении главным тренером Сергея Семака, который на данный момент возглавляет «Уфу».

— Что думаю о возможном назначении Семака? Я об этом мечтал. Абсолютно верное решение. Потому что «Зенит» должен не просто бороться за призовые места, а самое главное — иметь настоящую команду. Я считаю, Семак именно тот, кто сможет собрать сильный, сплоченный коллектив.

Может ли ему помешать мягкий характер? Нет. Он молод, талантлив, его хорошо знает команда и болельщики. Самое главное — он наш. Все у него получится.

Что касается усиления позиций, то нужно усилить только морально-нравственные. Остальное все в порядке, — рассказал Боярский Sport24.ru.



Ранее в СМИ сообщалось, что имя нового главного тренера «Зенита» станет известно во вторник, 29 мая.

