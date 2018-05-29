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Делегации КНДР и США прибыли в Сингапур для подготовки саммита

09:02, 29.05.2018
Делегации КНДР и США прибыли в Сингапур для подготовки саммита
Фото: pixabay.com

В Сингапур прибыли делегации из Северной Кореи и США, чтобы подготовиться к запланированной встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Северокорейскую делегацию возглавляет заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, американскую — заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин, сообщает японский телеканал NHK.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном через несколько часов после взрыва в КНДР единственного полигона для ядерных испытаний. Позднее стало известно, что встреча лидеров США и КНДР состоится 12 июня.

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