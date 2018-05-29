АвтоВАЗ начнет серийное производство LADA Vesta Sport в Ижевске

Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала 24 мая название Lada Vesta Sport. Теперь это имя является интеллектуальной собственностью российского производителя.



На конвейерную линию Lada Vesta Sport поступит через несколько месяцев в Ижевске. При этом все другие Lada Sport всегда производили в Тольятти, сообщают «Новые автомобили».

В спортивной модификации седан получит новые бамперы, большие воздухозаборники, задний спойлер и колесные диски большого диаметра.

Точных данных про мотор Vesta Sport пока нет, но специалисты уверяют, что под капотом автомобиля будут располагаться 1,6-литровый 140-сильный мотор и 1,8-литровый 149-сильный мотор. Не исключается появление и версии с 1,8-литровым 180-сильным ДВС.

Впервые спортивный седан Vesta был представлен почти 2 года назад на Московском международном автосалоне, тогда модель показали в виде концепта, но внешность серийной версии практически не будет отличаться от прототипа.

Ранее ПАО «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового внедорожника в 2021—2022 годах.