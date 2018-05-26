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АвтоВАЗ анонсировал выпуск нового внедорожника в 2021—2022 годах

13:58, 26.05.2018 1

ПАО «АвтоВАЗ» в 2021—2022 годах планирует выпустить новый внедорожник. Об этом заявил действующий президент компании Николя Мор на ПМЭФ-2018.

Мы готовим два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV в 2021—2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4. Фактически этот SUV дополнит нынешнюю 4х4», — цитирует Мора ТАСС.

Второй запуск ожидается в сегменте B. Но дальнейшие подробности он раскрывать не стал.

Мор также отметил, что окончательное решение по прекращению производства моделей Priora и Kalinа еще не принято, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в июле прекратит производство Lada Priora, Granta и Kalina.

ПромышленностьМашиностроение
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:21
    в 2017 году ущерб работы - 75 миллиардов убытка...
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