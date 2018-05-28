Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из AppStore

Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из AppStore приложение Telegram. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Роскомнадзор также требует прекратить рассылку его сервисных пуш-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство добьется успеха в блокировке мессенджера Telegram. Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля.

