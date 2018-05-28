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Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из AppStore

16:50, 28.05.2018
Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из AppStore
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из AppStore приложение Telegram. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Роскомнадзор также требует прекратить рассылку его сервисных пуш-уведомлений для российских пользователей.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство добьется успеха в блокировке мессенджера Telegram. Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля.

ТехнологииIT
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