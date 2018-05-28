УФНС по Чувашии потребовало банкротства Ядринского кирпичного завода за долг в 14,5 миллиона рублей
В Арбитражный суд Чувашии поступило заявление от республиканского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании банкротом ЗАО «Ядринский кирпичный завод».
Согласно материалам суда, долг предприятия перед налоговиками составил 14,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ФНС также потребовала банкротства главного конкурента Ядринского завода — ПАО «Моргаушский кирпичный завод».Бизнес
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