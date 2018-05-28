Питерская компания ищет в Перми двойников Сталина и Майкла Джексона

На сайте «Зарплата.ру» в Перми появилась вакансия по поиску двойников знаменитостей с долгосрочным переездом в Санкт-Петербург.

Основное требование к соискателю — быть похожим на известную личность. Так, в Северную столицу ищут дублеров Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Майкла Джексона, Чарли Чаплина и принцессы Дианы.

В обязанности работника входит выступление на сцене и в других городских местах, а также участие в поездках на экскурсионных автобусах с туристами. Заработная плата — от 100 тыс. рублей в месяц.

Стоит отметить, что на вакансию могут откликнуться люди без опыта, студенты, пенсионеры и инвалиды.