Начальником челнинского управления физической культуры и спорта назначили Романа Насретдинова
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня представил нового начальника управления физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов.
Им стал Роман Насретдинов. Новому руководителю 27 лет, с января этого года он исполнял обязанности начальника управления после ухода предыдущего куратора отрасли.
Напомним, 12 января начальник управления физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов Наталья Безрукова покинула свой пост по собственному желанию.ОбществоВласть Татарстан
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