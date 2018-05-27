МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 27 мая и ночью 28 мая местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза и сильный северо-западный ветер с порывами 17-22 м/с.



Днем 28 мая местами сохранится сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха днем в республике составит от +17 °С до +22°С.