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МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

15:27, 27.05.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», вечером 27 мая и ночью 28 мая местами на территории Республики Татарстан ожидается гроза и сильный северо-западный ветер с порывами 17-22 м/с.

Днем 28 мая местами сохранится сильный северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха днем в республике составит от +17 °С до +22°С.

Общество Татарстан
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