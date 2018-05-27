«Ростех» представил первый телефон с криптозащитой
Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил первый в России телефон с криптозащитой — «Круиз-К». Он предназначен для правоохранительных органов и коммерческих компаний.
Как объяснил инженер-разработчик концерна Федор Волков, аппарат объединяет в себе IP-телефонию и обычную телефонную связь. При этом зашифрованные звонки с этого аппарата можно совершать и на обычные телефоны, так как они оба объединяются в одну АТС, передает «РИА Новости».
Ранее АФК «Система» и «Ростех» создали совместное предприятие в микроэлектронике.ТехнологииIT
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