«Ростех» представил первый телефон с криптозащитой

Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», представил первый в России телефон с криптозащитой — «Круиз-К». Он предназначен для правоохранительных органов и коммерческих компаний.

Как объяснил инженер-разработчик концерна Федор Волков, аппарат объединяет в себе IP-телефонию и обычную телефонную связь. При этом зашифрованные звонки с этого аппарата можно совершать и на обычные телефоны, так как они оба объединяются в одну АТС, передает «РИА Новости».

Ранее АФК «Система» и «Ростех» создали совместное предприятие в микроэлектронике.